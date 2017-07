Google premton masa ndaj videove ekstremiste në YouTube

Google thotë se do t’i avancojë përpjekjet e veta që ta luftojë ekstremizmin online duke vënë më shumë burime në identifikimin e videove që shpërndajnë urrejtje në Youtube. Lajmërimi vjen pas një serie sulmesh terroriste, shkruan The Independent. “Përderisa ne dhe të tjerët kemi punuar për vite që t’i identifikojmë dhe heqim përmbajtjet që shkelin politikat tona, dhe të vërtetat jo komforte, ne si industri, duhet ta pranojmë që duhet bërë më shumë. Tani”, tha Google një postim në blog. Google tha që duhet luftuar ekstremizmin në platformat e veta në katër mënyra. Së pari, do të investojë në inteligjencë artificiale që mund ta identifikojë në mënyrë më efektive përmbajtjen ekstreme. Kompania po ashtu do ta dyfishojë numrin e ekspertëve të pavarur që i përdor për t’i raportuar videot e papërshtatshme.