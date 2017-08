Google Home vjen edhe në Evropë, kushton 149 euro

Në kohën e duhur, Google Home – altoparlanti i mençur me zë i kompanisë, është në dispozicion për blerje në Gjermani. Pajisja është e regjistruar në dyqanin online të Google në vend, me një çmim prej 149 eurosh. Google Home është tashmë në dispozicion në një pjesë të vogël të tregjeve të tjera kryesore, duke përfshirë SHBA, Australinë, Mbretërinë e Bashkuar dhe Kanadanë. Home është gjithashtu në shitje në Francë, ku u lansua me të njëjtin çmim prej 149 euro.