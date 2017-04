Golf me bikini në Dubai (FOTO)

Lauren Goodger ka zgjedhur plazhet e mrekullueshme të Dubait për të kaluar disa ditë pushimi së bashku me mikeshat e saj. 30-vjeçarja, e cila është bërë e famshme në një “reality show në Britani, duke e mrekullueshme teksa me bikini të kuqe ekspozonte format e saj të bëshme. Ajo është fotografuar teksa luan golf me mikeshat e saj në breg të detit. Një arsye më shumë për të vizituar Dubain në këtë kohë!