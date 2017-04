Gjykata Evropian nuk ka të drejtë të vendosë për ankesa për referendumin në Turqi

Ministri turk i Drejtësisë Bekir Bozdag sot deklaroi se Gjykata Evropiane për të dretat e njeriut nuk ka jurisdiksion të marrë vendime për ankesa të dorëzuara lidhur me referendumin në Turqi për zgjerim të autorizimeve të presidentit Rexhep Taip Erdogan. Republika kryesore opozitare Republikane Popullore (CHP) dje njoftoi se nuk do të dorëzojë ankesë me kërkesë për shfuqizim të referendumit deri te Gjykata Kushtetuese në vend ose deri te Gjykata Evropiane për të drejtat e njeriut.

Partia e paralajmëroi ankesën e saj pasi Komisioni i lartë i zgjedhjeve i hodhi poshtë ankesat e saj dhe të dy partive tjera – Partia Demokratike e Popujve dhe Partia e Atdheut, kundër rezultateve nga referendumi. Opozita shprehu kritika të ashpra nga vendimi i Komisionit të Zgjedhjeve, i cili është miratuar në moment të fundit në ditën e votimit, t’i pranoj si valide fletëvotimet pa vulë zyrtare në to.