Gjenet mund t’ju shtynë të rrini natën pa gjumë

Në qoftë se nuk mund të flini deri në orët e para të mëngjesit, mund të fajësoni gjenet tuaja për këtë. Një studim i ri ka gjetur një mutacion në AND, i cili është përgjegjës për mungesën e gjumit gjatë natës. Shkencëtarët kanë deklaruar që disa persona me një variacion specifik e gjeneve, e kanë më të gjatë ciklin e gjumit, andaj edhe mbeten më gjatë zgjuar. Është thënë që rreth 70 milionë persona në Amerikë kanë çrregullime të gjumit. Personat që rrinë zgjuar natën shpesh janë të diagnostifikuar me Çrregullim të vonesës së fazës së gjumit (DSPD). Cikli 24 orësh për ta vjen me vonesë, kështu duke bërë ata energjik kur vjen koha e gjumit. Personat që kanë DSPD detyrohen të zgjohen nga gjumi para se trupi i tyre të jetë i gatshëm.