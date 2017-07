Gjashtë gjërat që parashikoi Bill Gates dhe dolën të vërteta!

Në librin “Business @ the speed of thought” që shkroi Bill Gates në vitin 1999 parashikoi ato që do të ndodhnin 18 vite më vonë, transmeton arbresh.info.

Bill Gates parashikoi mbajtjen e një pajisjeje me të cilën do të komunikojmë gjatë gjithë kohës. Një ide që atëherë dukej e paparamenduar tash është e vërtetë duke parë komunikimin masiv me telefonat e mençur! Faqet private që do të na lejojnë të flasim me miqtë dhe familjarët. Me fjalë tjera Gatës parashikoi krijimin e rrjeteve sociale para se të ekzistonte Facebooku ose Myspace! Blerjen online. Ai shkruan që do të jetë e mundur që njerëzit ta përdorin internetin për të blerë çdo gjë që u duhet. Puna online, ose aplikimi online – Billi parashikoi që nuk do të ketë nevojë që dokumentet të dërgohen personalisht por me anë të internetit. Gjithashtu parashikimi i punëve që bëhen online nga shtëpia. Bill Gates parashikoi krijimi e Amazon-it! Ai shkruan që njerëzit do të mund të dinë se ku është secili, me fjalë tjera krijimi i sistemit GPS.