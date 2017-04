Gati gjysma e serbëve mendojnë se Kosova do t’i bashkohet Shqipërisë

Gazeta e Beogradit “Blic” në versionin online, ka filluar një anketë me lexuesit e vet lidhur me deklaratën e Edi Ramës se nëse nuk ecën anëtarësimi në Bashkimin Evropian, atëherë dy vendet, Shqipëria e Kosova, do të bashkohen dhe kështu, sipas kësaj gazete, do të formohet Shqipëria e madhe. Anketa vazhdon deri në mbrëmje e rezultatet e deritashme të anketës thonë se bashkimi i Kosovës me Shqipërinë, do të ndodhë. Kjo është pyetja e anketës: A do të bashkohen Shqipëria e Kosova e kështu të krijohet Shqipëria? Me përgjigjet e mundshme për lexuesit: Sigurish se kjo do të ndodhë në të ardhmen; Nuk do të ndodhë kurrë; Frikohem se kjo do të ndodhë, madje shpejt. Për versionin e parë të përgjigjes (Sigurish se kjo do të ndodhë në të ardhmen) kanë votuar 48 për qind e lexuesve. Për versionin e dytë të përgjigje (Nuk do të ndodhë kurrë) kanë votuar 30 për qind e të anketuarve. Për versionin fundit (Frikohem se kjo do të ndodhë, madje shpejt), kanë votuar 23 për qind e respondentëve.