Frika shkatërron jetën

Një profesor i psikologjisë thoshte se 80% e vendimeve janë të bazuara në frikë e jo në dëshirë. Çfarë ndodh nëse ju nuk u martuat me njeriun e duhur, sepse keni dëgjuar orën tuaj biologjike të troket dhe menduat se koha është tani, ose do të mbeteni e vetme? Ose çfarë nëse keni shpenzuar në dekadë duke bërë një punë të mërzitshëm, sepse ju keni frikë se askush tjetër nuk do t`ju punësojë? A vazhdoni të jetoni me dikë që ju keqtrajton, sepse ju jeni frikë të jeni vetëm? A keni bërë zgjedhje të sigurta, edhe në qoftë se ato nuk ishin çfarë ju donit me të vërtetë, sepse keni pasur frikë se ju nuk mund të arrinit më shumë se kaq? Kjo është një epidemi që unë e quaj “paraliza e frikës”. Ju nuk mund të luani lojën e jetës me frikë e djersë, kështu që është koha për të bërë një ”vendim” që të gjeni se çfarë ka nxitur zgjedhjet tuaja. Listoni shtatë vendime kryesore që ju keni bërë në jetën tuaj. Pyesni veten vërtetë në qoftë se ju jeni nxitur nga një aspiratë apo nga frika. A ishit ju duke lëvizur drejt diçkaje që dëshironit apo duke ikur nga një alternativë që ju frikësonte? Unë nuk jam duke këshilluar të merrni rreziqe të pamatura, në fakt, frika mund të jetë një gjë e mirë ndonjëherë. Ka një arsye përse bien kambanat paralajmëruese për të na njoftuar për rrezik të pashmangshëm. Ajo që unë jam duke thënë, është se në qoftë se ju jeni duke dalë jashtë ëndrrave dhe dëshirave tuaja, ju duhet të filloni të besoni në veten dhe t’i ndiqni ëndrrat në vend që të vendoseni në zonën e sigurt.

Si ta mposhtni paralizën e frikës? Filloni duke mos injoruar qëllimet që ju shtyjnë në marrjen e vendimeve. Jeta nuk ka të bëjë me fitore dhe humbjeve ka të bëjë me pasojat e vendimeve tuaja.