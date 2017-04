Foshnja e lindur në avionin e Turkish Airlines pret të takohet me të ëmën (FOTO)

Ambasadorja e Turqisë në Guinea, Nur Sagman, është duke bërë të pamundurën për të përshpejtuar procedurat, që nëna dhe foshnja, e cila ka lindur në avionin e Turkish Airlines në fluturimin Konakry-Vagadudu-Stamboll, sa më parë të bashkohen, raporton Anadolu Agency. Foshnja e cila ka marrë emrin Kadiju ka lindur në avionin e Turkish Airlines në një lartësi prej 13.000 metrash.

Aeroplani po fluturonte nga Konakry (Guinea) – Vagadugu (Burkina Faso) – Stamboll, kurse foshnja erdhi në jetë në hapësirën ajrore të Burkina Fasos. Nëna Diaby Nafi është franceze me origjinë nga Guinea. Ajo tashmë ka udhëtuar në Francë, ndërsa fëmija, për shkak të dokumenteve ka mbetur me të afërmit në Guinea. Ambasadorja e Turqisë në Guinea, Nur Sagman, tha se ka vizituar foshnjën dhe se vogëlushja është me shëndet të shkëlqyer.

Ajo theksoi se foshnja nuk mund të marrë dokumentet franceze për shkak të faktit se ka lindur në hapësirën ajrore të Burkina Fasos. Sagman gjithashtu ka thënë se përmes telefonit ka folur me nënën e foshnjës Diaby dhe se ajo është shumë mirënjohëse ndaj të gjithë ekuipazhit të Turkish Airlines. Së bashku me ambasadoren, familjen e Kadiju e vizitoi edhe drejtori i përkohshëm i Turkish Airlines në Guinea, Oguzcan Yerli. Ai theksoi se Turkish Airlines do të mbulojë shpenzimet e pasaportës, biletës dhe transportit nga Guinea në Francë. Foshnja në botë erdhi në hapësirën ajrore të Burkina Fasos. Turkish Airlines me këtë rast kishte përgatitur një animacion e cila tregon aktin heroik të të gjithë ekuipazhit të Turkish Airlines.

Kjo ngjarje gëzimi për familjen Nafi ndodhi vetëm disa ditë para ngjarjes së rëndë në aeroplanin e kompanisë ajrore amerikane United Airlines, në të cilën rojet me forcë nxjerrin jashtë një pasagjer duke tërhequr zvarrë. Në këtë kontekst, në rrjetet sociale u paraqit fushata “ReThink Turkey”, e cila tregon për stafin miqësor dhe shërbime të shkëlqyera që pasagjerët marrin në aeroplanët e Turkish Airlines. Animacioni i lartpërmendur është shpërndarë mbi 16 mijë herë në rrjetin social Facebook dhe është parë më shumë se 1.5 milion herë.