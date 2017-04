Ford me veturën e re elektrike të policisë (FOTO)

Ford ka bërë disa lëvizje të mëdha në të ardhmen e transportit. Kompania amerikane ka ridizajnuar serinë F të veturave, e cila ishte shumë e shitur. Më e reja nga Fordi është një makinë elektrike e policisë. “Të gjitha veturat e reja Ford të policisë do t’i ndihmojnë qytetet që të ulin shpenzimet për karburante të veturave tradicionale të policisë”, thuhet në deklaratën e kompanisë, përcjell gazetametro.net Vetura e re pritet të jetë e para e këtij lloji,kjo do të thotë se veturat janë të certifikuara nga agjencitë e policëve, janë mjaftueshëm të forta për të përballuar përndjekjet e gjata policore, me shpejtësi të ndryshme e pavarësisht pengesave të mundshme. Kompania e veturave e ka diku rreth 63 për qind të tregut të makinave policore në Amerikë. Ford me këtë rast ka shfaqur përkushtimin që prodhimet e tyre, përveç për njerëzit, të jenë të dobishme edhe për rrethin e ambientin.