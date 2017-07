Fiti: ASHAM do t’i mbrojë interesat kombëtare maqedonase

Shkup, 9 korrik – Kryetari i Akademisë së Shkencës dhe Artit në Maqedoni (ASHAM), Taki Fiti, në një intervistë për 24Vesti theksoi se institucioni që ai drejton do t’i mbrojë interesat kombëtare të shtetit. “ASHAM nuk do të mbetet indiferente dhe do ta tregojë qëndrimin e saj, kur edhe do ta sheh përmbajtjen e marrëveshjes për fqinjësi të mirë mes Bullgarisë dhe Maqedonisë. Ne nuk do të pranojmë asgjë që është nënçmuese për vlerat themelore, sidomos në çështjet e identitetit, gjuhës, kulturës, pasi këto çështje janë mision i ASHAM”, tha Fiti. Gjatë ditëve të fundit VMRO-DPMNE vazhdimisht ka akuzuar ASHAM-in për heshtje në lidhje me marrëveshjen të cilën e paralajmëroi Zoran Zaev, se do ta nënshkruaj me Bullgarinë.