Filloni ditën me një lugë mjaltë

Është e rëndësishme që mjalti të përdoret në lugë plastike ose të drunjtë, dhe jo në atë të metaltë, pasi ajo neutralizon ndikimin prej ilaçit. Efekti arrihet edhe nëse hidhet në një gotë me ujë të vakët, çaj ose qumësht. Të gjithë e dinë se sa është mjalti i shëndetshëm, por nuk e dinë të gjithë se nuk është njësoj nëse konsumohet përnjëherë ose, siç duhet, që njëherë të shkrihet në gojë. Efekti arrihet nëse hidhet në një gotë me ujë të vakët, çaj ose qumësht. Në këtë mënyrë vendoset në mënyrë të drejtë në organizëm dhe mund të shuajë etjen ose të ndihmojë te kollitja apo astma. Më së miri është të konsumohet në mëngjes, në lukth të zbrazët, por nëse jeni të ftohur, çdo herë përdoreni me çaj. Nëse keni probleme me ndezjen e zgavrës së gojës, duhet që ta konsumoni çdo tri orë në mënyrë që t‘ju ndihmoj dhe mos harroni që ta shkrini dalëngadalë.