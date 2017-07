Modelja e njohur Black Chyna ka prezantuar makinën e saj të re, një Ferrari 488 Spider. Ajo postoi një foto të super-makinës, në profilin e saj në Instagram, ku shfaqej më e lumtur se kurrë. Ferrari me ngjyrë të bardhë, me goma dhe kabinë të kuqe, i bërë me porosi, i ka kushtuar modeles 29 vjeçare, plot 272.700 dollarë. Ende nuk dihet nëse Black Chyna e ka blerë vetë makinën luksoze, apo ka qenë një dhuratë nga i dashuri i saj, rreperi i ri Mechie.