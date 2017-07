Faktorët që ndikojnë në përkeqësimin e gastritit

Gastriti është inflamacioni i shtresës së brendshme të stomakut dhe shkaktari kryesor i tij është infeksioni bakterial nga helikobakter pylori. Ai mund të shfaqet papritur (gastriti akut) ose ngadalë me kalimin e kohës (gastriti kronik). Në disa raste, gastriti mund të shkaktojë ulcerë dhe rrit rrezikun e zhvillimit të kancerit të stomakut. Shenjat dhe simptomat e gastritit janë gërryerje ose ndjesi djegie dhe dhimbje në pjesën e sipërme të stomakut, që mund të përkeqësohet ose përmirësohet me ngrënien, të përziera, të vjella dhe ndjesi e fryrjes në pjesën e sipërme të barkut pasi keni ngrënë. Një sërë sëmundjesh dhe gjendjesh mund të rrisin rrezikun e gastritit, si sëmundja Crohn dhe sarkoidoza, një gjendje kur qelizat inflamatore rriten në trup. Faktorët që mund të rrisin rrezikun e gastritit janë infeksioni bakterial, përdorimi i rregull i ilaçeve për lehtësimin e dhimbjeve, mosha e tretë, abuzimi me alkoolin, stresi dhe sëmundje dhe gjendje të tjera shëndetësore.