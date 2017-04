Facebook mbyll rreth 30 mijë llogari të rrejshme në Francë

Facebook ka deklaruar se është duke marrë masa kundër dhjetra mijërave llogarive të rrejshme në Francë. Rrjeti social gjigand ka theksuar se është duke punuar rreth ndalimit të përhapjes së lajmeve të rrejshme, dezinformatave dhe hakerimeve. Kompania Facebook është vënë në presion nga të gjitha qeveritë në Europë, të cilat kanë kërcënuar me ligje të reja nëse Facebook nuk merr masa të shpejta për të larguar propagandën ekstremiste apo largimin e postimeve me përmbajtje të paligjshme. Nën hetim janë përfshirë edhe përdoruesit e rrjeteve sociale Twitter, YouTube dhe Google. Franca ka zgjeruar hetimin ndaj rrjeteve sociale pasi dyshohet se mediat sociale do të përdoren edhe për manipulimin në zgjedhjet nacionale.