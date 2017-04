Fabregas, objektivi i parë i Milanit kinez

Milan i pronarëve kinez ka përcaktuar që tani objektivin e parë për merkaton e verës. Bëhet fjalë për Cesc Fabregas, i cili ka fituar gjithçka me Barcelona-n dhe Spanjën. Sipas të përditshmes italiane, “Corriere dello Sport”, pronarët e rinj të kuqezinjve duan të bëjnë një goditje të madhe në merkaton e ardhshme dhe kanë përzgjedhur ish-kampionin e botës me Sapnjën në 2010-ës si objektivin kryesor. Fabregas nuk ka gjetur shumë hapësira në këtë sezon te Chelsea nën drejtimin e Antonio Conte dhe, në rast se do të vendoste të largohej, do ta kishte të sigurt vendin si titullar te Milan, që synon të kthehe sa më shpejt të jetë e mundur në Champions League. Edhe pse ish-lojtari i Barcelona-s është zgjedhja e tretë pas N’Golo Kante dhe Nemanja Matic, ai ka qenë një element i rëndësishëm për Chelsea në këtë sezon.

Në fakt, ai është një nga arsyet kryesore për avantazhin prej shtatë pikësh që “Blutë” kanë ndaj ndjekësve më të afërt në Premier League. Conte, natyrisht, do të donte t’i mbante në ekip lojtarët me kalsin e Fabregas, veçanërisht duke menduar se londinezët do të luajnë në Champions sezonin e ardhshëm. Por nuk do të ishte një surprizë nëse Fabregas do të vendoste t’i jepte fund aventurës angleze në fundin e këtij sezoni. Pavarësisht vështirësive që ka pasur në vitet e fundit, Milan mbetet një klub shumë tërheqës për yjet e futbollit. Nëse kuqezinjtë do të duan të luftojnë për titullin në kampionat, përveç të rinjve premtues Donnarumma, Locatelli dhe Romagnoli, do të kenë nevojë edhe për futbollistë të afirmuar dhe me eksperiencë. Fabregas i plotëson të dy këto kritere.