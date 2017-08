Ekspozitë muzeore “”25 vjet Armatë e Republikës së Maqedonisë”

Ministrja e Mbrojtjes Radmilla Shekerinska sot do ta hapë ekspozitën muzeore “25 vjet Armatë e Republikës së Maqedonisë” me rastin e 18 gushtit – Ditës së Armatës. Në hapjen e ekspozitës në Muzeun ushtarak në Shkup, siç është paralajmëruar, do të marrin pjesë shefi i Shtatmadhorisë të ARM-së, gjeneral nënkoloneli Metodija Veliçkovski, përfaqësues të lartë të Ministrisë së Mbrojtjes dhe ARM-së, ambasadorë dhe atashe në Republikën e Maqedonisë. Ekspozita përmban fotografi, pajisje ushtarake, armatim dhe ekskluzivitete nga njësitë speciale të armatosura nga historiati 25-vjeçar i ARM-së.