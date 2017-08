Edhe luaneshat janë xheloze (FOTO)

Shumë meshkuj janë të njohur me ndjesinë e zemërimit që ka gjysma e tyre më e mirë kur kthehen vonë në shtëpi, por jo ky luan, që nuk e priste ndoshta një reagim të tillë luaneshe. Fotografitë kanë fiksuar momentin kur një luan sulmohet nga luaneshat pas kthimit të tij krenar për një periudhë të gjatë. Ka qenë Ona Basimane, guida e Wilderness Safaris Explorations Camp në Gomoti të Botsvanës. “Së fundmi jemi dëshmitarë të një grindjeje të pazakontë të anëtarëve rezidentë krenarë të Gomoti. Ajo që lindi si një shikim i qetë femrash u kthye më pas në një grindje të tmerrshme ku meshkujt dominues u mundën. Ai ka qenë gjithnjë i mirëpritur, por në këtë rast, ishte e qartë se nuk do e përqafonin dhe nuk do e puthnin pas një zhdukjeje të gjatë”, rrëfen Ona. Një nga luaneshat e ndjeu ardhjen e tij dhe menjëherë tregoi dhëmbët. Ato e sulmuan keqas derisa luani u largua. Madje një prej luaneshave po i dilte gjak nga veshi. A thua të ketë patur luani shenjë buzëkuqi në këmishë?