Edhe gratë dinë të bëjnë biznes

Fisnik PASHOLLI

Shkup, 12 prill – Vetëm 2 për qind e grave në Maqedoni gjenden në pozita udhëheqëse në kompanitë e mëdha. Nga mbi 70 mijë subjekte afariste në vend, rreth 20 mijë janë në pronësi të grave, por megjithatë, 8139 biznese janë të sektorit të tregtisë me shumicë dhe pakicë dhe më pak në industrinë përpunuese. Hulumtimet e shoqatave të grave tregojnë se gratë me biznes vetanak shumë pak shfrytëzojnë grante dhe kredi, dhe më shumë janë të orientuara në mjetet e fondeve të ndryshme për zhvillim. Krahas asaj se biznesi i tyre zhvillohet ngadalë dhe me mjaft vështirësi, gratë në përgjithësi janë edhe më pak të paguara se burrat. Bile, pagat për vendet menaxheriale janë edhe deri në 30 për qind më të vogla për burrat se gratë në vendet e ngjashme të udhëheqjes së bizneseve të mëdha.

VËMENDJE PLANIFIKIMIT TË FINANCAVE

Por, përkundër vështirësive në praktikë, megjithatë sipërmarrja te gratë me hapa ndoshta të ngadalshëm, por të sigurt ec përpara dhe sipërmarrëset me vetëbesim se vjen e më të madh i tejkalojnë problemet konkrete dhe nuk i dekurajojnë paragjykimet se udhëheqja e biznesit është punë burrash. Bile hulumtimet e ndryshme tregojnë se gruaja sipërmarrëse, rrallë ka borxh në të holla, është më e rregullt në pagesën e faturave dhe i kushton vëmendje më të madhe planifikimit të financave.

Sipas Kryetares së Forumit të Grave Afaristeve në kuadër të OEMVP-së, Gëzime Fejzi, kur flitet për sipërmarrjen në vend, nuk duhet të harrohet se Maqedonia në përgjithësi si shtet ka një përvojë jo shumë të gjatë prej 25 vite të sektorit privat dhe sipërmarrjes, andaj edhe në këtë fushë ballafaqohet me probleme dhe sfida nga më të ndryshmet.

Nga ana tjetër, Fejzi thekson se problemi kryesor me zhvillimin më të madh të sipërmarrjes tek gratë në Maqedoni është tejkalimi i barrierave të ndryshme institucionale, duke filluar nga përkrahja më e madhe financiare, rritja e informimit për shërbimet e ndryshme që mund të shfrytëzohen nga ana e institucioneve si grante, konsulenca e kështu me radhë. Me fjalë të tjera, nevojitet që shteti të përcjellë këto informacione, në mënyrë që edhe gratë përkundër asaj se a jetojnë në mjedis urban apo rural, të kenë qasje të barabartë për shfrytëzimin e benefiteve dhe të drejtave të ndryshme, si për ngritjen e biznesit, apo përkrahjen institucionale vlerëson Fejzi. Sipas, saj në Maqedoni gradualisht po tejkalohen paragjykimeve sa i përket zhvillimit të biznesit nga një grua, për shkak se mashkulli është vetëdijesuar dhe e di se një rrogë shtesë në shtëpi ndihmon për mirëqenien sociale në familje.

“Nëse flasim për gratë shqiptare, me të madhe tejkalohen paragjykimet dhe stereotipet nga ana si e bashkëshortit ashtu edhe nga ana e vjehrrit për atë se gratë shqiptare dinë të bëjnë biznes, gjegjësisht ata jo vetëm që janë të afta të hapin biznes, por dinë edhe t’i mirëmbajnë dhe t’i zhvillojnë ato. Gjithashtu, është rritur edhe vetëbesimi i grave tona se mund të udhëheqin biznese të ndryshme. Por, ngërçi politik ka ndikuar edhe në hapjen e bizneseve të reja në Maqedoninë perëndimore nga ana e grave, ku për dallim prej vitit të kaluar kur mund të them se kishim një bum të hapjes së bizneseve të reja të vogla, sivjet përkundër dëshirës dhe vullnetit për diçka të tilla sipërmarrëset e reja hezitojnë dhe kalkulojnë me hapjen e bizneseve të reja. Por, të shpresojmë se me zgjidhjen e krizës politike dhe daljes së dritës në fund të tunelit do të kthehet edhe interesimi për hapjen e vendeve të reja të punës”, thekson kryetarja e Shoqatës të Grave afariste në kuadër të Odës Ekonomike të Maqedonisë veriperëndimore,Gëzime Fejzi. Ajo shton më tej se nëse flasim në nivel të grave në tërë Maqedoninë në praktikë ekziston një mosbesim institucional ndaj grave që dëshirojnë të merren me biznes dhe mungesë e qasjes më të lehtë ndaj shërbimeve të institucioneve të ndryshme.

CILAT JANË PENGESAT KRYESORE?

“Të gjithë grave sipërmarrëse në Maqedoni dhe sidomos atyre në Maqedoninë perëndimore ju nevojitet një qasje më e madhe ndaj informacioneve për shërbimet e ndryshme, që ofrohen nga ministri dhe agjenci të ndryshme ku, për shembull, ka mjaft gra që nuk kanë informacione të mjaftueshme se si, për shembull, të përfitojnë grante prej disa mijë euro për hapjen e një biznesi të grave të papuna. Problem tjetër është edhe qasja e vështirë te financat te bankat për shkak se nuk kanë pronësi në emër të tyre si dhe tek edukimi dhe trajnimi i përhershëm i grave për të shfrytëzuar kapacitetet dhe mundësitë me të cilat ajo disponon”, shton më tej Gëzime Fejzi, kryetarja e Forumit të Grave Afaristeve në kuadër të OEMVP-së, e cila realizon projekte të ndryshme me qëllim të përkrahjes së gruas në këtë drejtim.

Nga ana tjetër, gratë në tërë rajonin dhe jo vetëm në Maqedoni akoma nuk kanë fuqi të barabartë ekonomike me meshkujt për dallim prej ekonomitë e zhvilluara ku ato janë bartëse të ndryshimeve shoqërore dhe kontribuojnë në mënyrë aktive për përparimin e shteteve perëndimore. Përvojat e shteteve të rajonit tregojnë se në raport me meshkujt, gratë sipërmarrëse shpesh kanë status dhe kredibilitet jo të barabartë, e kanë më vështirë të krijojnë kompani dhe ju nevojitet më shumë kohë t’i pranojë komuniteti i biznesit që ndikon në pozitën e tyre fillestare gjatë nisjes dhe zhvillimit të biznesit.

Ndryshe, analiza e parë e Indeksit “MasterKard”, të sipërmarrjes së grave në nivel botëror tregon se sipërmarrja e grave shpesh bazohet në nevojën për punësim, ndërsa kushtet stimuluese të mjedisit, si qasja ndaj financave, thjeshtësia e të bërit biznes, janë të domosdoshme që të hapet rruga për avancimin e firmave në pronësi të grave. Analiza më tej tregon se këto kushte stimuluese kanë rëndësi kyçe për tejkalimin e dy pengesave kryesore, që më së shpeshti dekurajojnë gratë të bëhen sipërmarrëse, siç janë paragjykimet kulturore dhe mundësitë më të vogla për përparimin e tyre. Indeksi “ Masterkard”, tregon se pengesat kryesore që pengojnë gratë të nisin biznes janë: mungesa e parave, restrikcionet rregullatore dhe joefikasiteti institucional, mungesa e vetëbesimit dhe shpirtit sipërmarrës, frika nga dështimi, kufizimet shoqërore-kulturore dhe mungesa e trajnimeve dhe arsimimit.

Në 54 shtete që kanë pjesë në hulumtim, së paku një nga këto kufizime pengon avancimin e grave si pronare të firmave. Hulumtimi ka treguar se tre tregjet me mundësi dhe përkrahje më të madhe për avancimin e grave si afariste janë Zelanda e Re, Kanada dhe SHBA-të. Nga ana tjetër, në shtetet me ekonomi më të dobët në nivel botëror, shumica e grave afariste hapin biznese për t’u punësuar dhe për fitim dhe jo të inspiruara me shfrytëzimin e mundësive të reja për biznes.

© Gazeta KOHA. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara