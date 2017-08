E tmerrshme çfarë ndodh kur frutat dhe perimet dalin më herët seç duhet (FOTO)

Ashtu si njerëzit, frutat dhe perimet gjithashtu kanë një cikël jete, të mbushur me rritje të vazhdueshme dhe ndryshime. Dhe, ashtu si njerëzit, popullatat e tyre gjithashtu kanë disa individë që nuk përshtaten brenda normave. Ndryshimet në teknologjinë bujqësore dhe faktorë të tjerë mund të ndryshojnë aq shumë paraqitjet e bimëve. Në fotogalerinë e mëposhtme do të shihni disa foto të frutave dhe perimeve me pamje të çuditshme.