E thonë studiuesit: Smartfonët mbushin morra fëmijët

Smartfonët janë duke kontribuuar në rritjen dramatike të morrave tek fëmijët. Kjo është vërejtur nëpër shkollat britanike fillimit, sipas shkencëtarëve atje. Afrimi i madh i fëmijëve me njëri-tjetrin rreth smartfonëve, qoftë kur shkrepin fotografi, apo kur grumbullohen për të shikuar diçka ka dalë si shkaktar i prekjes nga morrat, të cilët thuhet se e kanë shumë të më lehtë të kërcejnë nga koka në kokë. Një studim me mbi 200 të rinj të cilët janë përdorues të telefonave të mençur, ose tabletave gjeti se ata janë dy herë më të prirë për të qenë të infektuar me insektet e vogla. E ky problem i turpshëm social thuhet se mund të jetë bëhet me i zakonshëm se sa ekziston frika për të.