E keni gishtin e dytë të këmbës më të gjatë se të parin? Ja çfarë kuptimi ka

Nëse gjithmonë keni menduar çfarë do të thotë te kesh gishtin e dytë të këmbës më të gjatë se të parin, atëherë ky artikull është për ju. Ka disa njerëz të cilët mendojnë se është defekt. Por ne ju bëjmë me dije se nuk është kështu. Një nga këmbët më të famshme në historinë e artit është ajo e Venerës së Botiçellit. Perëndesha, simbol i bukurisë, u pikturua nga artisti i famshëm pikërisht me gishtin e dytë të këmbës më të gjatë se i pari, një trend tipik i artit klasik grek. Gishti i dytë më i gjatë e bënte figurën më harmonike, ishte simbol perfeksioni, sipas kritikëve të estetikës të asaj kohe. Prandaj të gjithë ju që e keni gishtin e dytë të këmbës më të gjatë se të parin, mos u shqetësoni. Ju jeni thjesht perfektë…