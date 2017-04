E gjithë policia në këmbë për vogëlushin e humbur, shokohen ku e gjejnë (FOTO)

Frikë dhe hetime intensive, dhjetëra policë në aksion dhe helikopterë në fluturim, si dhe kërkime me qenë, me varka në lumë dhe zhytës gati për kërkim. Gjithçka për të gjetur një fëmijë i cili për tre orë ishte fshehur poshtë krevatit. Josh Dinning, 9 vjeç, për një paradite të tërë mbajti me frymën pezull familjen, por edhe gjithë qytezën angleze të Dunston. Alarmi u krijua mëngjesin e së kësaj të mërkure, kur prindërit e tij hynë në dhomën e të voglit dhe e gjetën bosh, pasi nga djali nuk kishte asnjë gjurmë. Menjëherë policia e Northumbria u vu në lëvizje me masat më të forta të kontrollit. Pas më se tre orësh kontrolli në shtëpi, më në fund del “tymi i bardhë”, “Është këtu”, bërtiti një agjent i policisë, i cili e gjeti poshtë krevatit, shkruan noa.al. Për policinë rasti u mbyll, madje jo, dikush duhet të shpjegojë pse nuk hodhën një sy poshtë krevatit.