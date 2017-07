Dy pyetjet shkencore që (ende) nuk kanë përgjigje

As shkenca nuk i ka të gjitha përgjigjet! Disa përdorues të rrjeteve sociale kanë përpiluar një listë me pyetje shkencore të cilat ende nuk iu kanë përgjigjur shkencëtarët. Duhet të mbani mend asnjë shkencë nuk pohon të jetë përgjigja definitive për çfarëdo gjëje. Çdo studim shkencor është vetëm përgjigje e bazuar në atë çfarë dimë deri tani.

– A JEMI TË VETËM NË UNIVERS? Duke marrë parasysh madhësinë e pafundme të universit dhe numrin e pafundmë të sistemeve diellore, mundësitë janë të mos jemi vetëm në këtë univers. Por deri tani nuk dimë asgjë rreth kësaj gjëje. Është e mundshme që planeti Tokë të jetë vendi i parë ku ka filluar ‘jeta’, pas së gjithash jeta e qenies njerëzore dhe shtazore është dashur të fillojë diku. Ose edhe mund të jemi të fundit në këtë planet.

– PSE FUNKSIONON EFEKTI ‘PLACEBO’. Marrja e ilaçeve boshe për t’ju bërë të ndjeheni më mirë – ky është efekti ‘placebo’. Por, pse funksionon ky efekt? A është ky efekt dëshmi se simptomat janë vetëm psikosomatike apo të ndërlidhura me stresin?