Duka drejt historisë në garën e UEFA-s

Shqipëria drejt historisë. Sërish në futboll, por këtë herë me protagonist të vetëm Armand Dukën. Presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit është në garën për tu bërë anëtar i Komitetit Ekzekutiv të UEFA-s në Asamblenë e Zakonshme që të zhvillohet këtë të mërkurë në Helsinki të Finlandës.

Kandidatë janë 13 personalitete të futbollit kontinental, 8 nga të cilët do të përzgjidhen për të qenë pjesë e organit më të lart vendimmarrës të Konfederatës Europiane. Mandat 4-vjeçar, për të vendosur me votë strategjitë e reja që do të ndiqen për zhvillimin dhe përmirësimin e futbollit. Asambleja e Zakonshme do të nisë në orën 11:00 me orën shqiptare, me 55 federatat anëtare të UEFA-s të thurrura për të zgjedhur mes alternativave.

Shanset që Armand Duka të fitojë janë të mëdha. Përpos mbështetjes së presidentit të UEFA-s, Aleksander Ceferin, drejtuesi i Federatës Shqiptare të Futbollit gëzon edhe mbështetjen e 14 Federatave të Ballkanit dhe Mesdheut. Kosova, Kroacia, Turqia, Bosnja, Sllovenia, Rumania, Bullgaria e Qipro, por edhe federatat e Greqisë, Serbisë, Maqedonisë, Malit të Zi apo Rusisë nëpërmjet një deklarate të përbashkët shprehën mbështetjen e tyre për Armand Dukën në zgjedhjet e 5 prillit.

Për të fituar një vend në Ekzekutivin e UEFA-s nevojiten rreth 25 vota, objektiv që për Shqipërinë duket i arritshëm prej popullaritetit, që kreu i FSHF-së gëzon në ambientin e futbollit europian. Avantazhi i parë i fitores do të ishte zhvillimi i mundshëm i finales së Superkupës së Europës në vitin 2019, në impiantin e ri “Arena Kombëtare”. Një votë e sigurt dhe lobimi drejtë për drejtë në Komitetin Ekzekutiv janë një garanci më tepër për një ndeshje luksi që Shqipëria e meriton.

Edhe pse pas kualifikimit historik në Euro 2016, Shqipëria e futbollit e ka humbur disi shkëlqimin, nëse Armand Duka do të bëhet pjesë e Ekzekutivit të UEFA-s, futbolli shqiptar do të mbetet protagonist në Europë!