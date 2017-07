Duhet ta skanoni fytyrën për tu kyçur në iPhone-n e ri

Ka pasur fjalë muajin e kaluar se Apple, do ta heq butonin fizik nëpër iPhone dhe t’i zëvendësojë atë në duke e vendosur në ekran. Por ndër njerëz ka pasur diskutime nëse do të mund ta hapin atë me skanim të gishtit – “Fingerprint”, sikur që mund të bëhet edhe në modelet aktuale. Por ajo që raportohet tash, i tejkalon që të dyja, transmeton Klan Kosova. Kompania thuhet se është duke punuar që ta funksionalizojë në modelet e reja metodën e kyçjes në produktet e saja duke skanuar fytyrën.