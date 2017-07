Do të insistohet në dëmshpërblim për “Sopotin”

Omer XHAFERI

Shkup, 7 korrik – Brenda tetë ditëve Prokuroria Speciale Publike duhet të deklarohet për atë nëse është kompetente për procedimin e rastit të “Sopotit”. Sipas dispozitave ligjore, ky afat doemos duhet të respektohet nga palët në procedurë, ndërkohë avokati i disa prej të dënuarve, Vullnet Paçuku, për gazetën KOHA thotë se PSP-ja do ta merr përsipër këtë lëndë. Këtë qëndrim ai e mbështetë në faktin se kërkesa e PSP-së drejtuar Këshillit të Prokurorëve Publik dhe Prokurorisë për krim të organizuar, është bërë me iniciativë të tij, me argumentimin se nga përgjimet e publikuara u bë e qartë se rastin e “Sopotit” duhet ta shqyrtojë Prokuroria Speciale. “Pasi këtë lëndë ta merr në kompetenca, prokurorët special do të paraqiten në seancën e radhës për rastin e ‘Sopotit’, e cila pritet të mbahet me 18 shtator. Ndërkohë, në PSP deklaratën e vetë e ka dhënë edhe Ramadan Bajrami, dëshmitari kryesor të cilit policia në mënyrë të dhunshme i ka marrë deklaratë me të cilën i ka dënuar 11 të akuzuarit për vendosjen e minës në vitin 2003. Mes tjerash, siç jam i informuar, prokurorët special kanë bërë edhe disa ekspertiza tjera, përfshi edhe provat nga bisedat telefonike. Në do të insistojmë që kjo prokurori ta tërheqë aktakuzën dhe me këtë të mbyllet rasti”, thotë avokati Paçuku. Sa i përket kërkesë për dëmshpërblim, ai thekson se kjo është e drejtë ekskluzive e personave të cilët kanë qenë në vuajtje të dënimit. Ai më tej thotë se është i mendimit se ata patjetër duhet të kërkojnë dëmshpërblim dhe do të insistojë në këtë, për arsye se atyre u është shkatërruar jeta. Ndryshe, Prokuroria Publike për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit të enjten ia ka dorëzuar lëndën “Sopot” Prokurorisë Speciale Publike. Nga prokuroria për krim të organizuar kanë vlerësuar se PSP-ja nuk është kompetente për këtë rast, megjithatë kanë vendosur që t’ia japin lëndën, pasi që Këshilli i Prokurorëve u ka dhënë kompetencë që vetë ata të vendosin në lidhje me atë se a do ta dorëzojnë ose jo lëndën. Ndërkaq, njëri prej 11 të akuzuarve për rastin e “Sopotit”, Zenel Klaiqi, në një prononcim për gazetën KOHA, tha se e kanë mirëpritur vendimin që lënda e tyre t’i dorëzohet Prokurorisë Speciale Publike. “Janë bërë pesë vite që kur në vitin 2012-të Gjykata e Apelit vendosi që rasti i jonë të rigjykohet. Prej atëherë ne kemi qenë në pritje të vazhdueshme që ky proces gjyqësor të zbardhet në tërësi dhe kështu të vërtetohet pafajësia jonë. Kemi shpresa së kjo çështje do të përshpejtohet tash pasi rasti i është dorëzuar PSP-së”, tha Klaiqi. Ndryshe, Me 4 nëntor të vitit 2016, PSP e kërkoi nga (PTHP) lëndën të njohur në opinion si “Sopoti”. Lënda është e kërkuar me qëllim që të vendosim për këtë lëndë që a bie nën kompetencat e Prokurorisë Speciale, duke e pasur parasysh se është publikuar përgjim nga ndjekja e komunikimeve të paligjshme. Në procesin gjyqësor “Sopoti”, 11 shqiptarë u dënuan me 156 vite burg. Ata u shpallën fajtorë për vendosjen e një mine në vitin 2003, në fshatin Sopot të Kumanovës, ku mbetën të vrarë dy ushtarë polakë të forcave të NATO-s dhe një shoqërues civil. Edhe pse pas publikimit të dëshmisë për pafajësinë e banorëve të dënuar, ata në vitin 2010 u liruan nga burgu, ndërsa edhe sot e kësaj dite të dënuarit për këtë rast janë duke u endur në gjykata, duke shpresuar se PSP-ja do të hap hetim të ri i cili do t’i lirojë nga akuza.

MEMETI: SPECIALES I DORËZOVA DËSHMI TË FORTA PËR SOPOTIN

Avokati i Popullit, Ixhet Memeti, ka ofruar ndihmë dhe dëshmi për Prokurorinë Publike Speciale për rastin e Sopotit. Ai thotë se ka dëshmi se dëshmitari kyç në këtë rast ka qenë i keqtrajtuar për të dhënë dëshmi të rrejshme. Ai ka thënë se është kontaktuar para dy muajve nga Prokuroria Publike Speciale për këtë rast. “Avokati i Popullit ka pasur mjaft informacione dhe ato informacione ua ka bartur institucioneve, siç është në këtë rast prokuroria, përsëri u desh që të kalojë një periudhë shumë e gjatë, që PSP-ja të kërkojë nga Avokati i Popullit dokumentacionin plotësues dhe ju informoj se me të marrë dokumentacionin PSP-ja, mori qëndrim që të kërkojë pasi që kjo ndodhi para disa muajsh,më pas u desh që të kalojnë sërish disa muaj që Prokuroria Themelore, atë lëndë t`ia kalojë PSP-së. Provë esenciale në materialet që Avokati i Popullit ia ka dërguar PSP-së, është hetimi apo vizita që ia ka bërë institucioni i Avokatit të Popullit në vitin 2003 dëshmitarit kyç dhe ne gjatë atij hetimi dhe gjatë bisedës kemi konstatuar se ai është maltretuar. Bile kemi provë se atij, gjatë marrjes në pyetje, i është fikur cigarja në ballë dhe këtë e kemi të dëshmuar edhe në aspektin vizual dhe besoj se kjo dëshmi do të jetë e mjaftueshme, dhe në bazë të kësaj prokuroria mund të nxjerrë se deklarata e atij dëshmitarit ka qenë e dhënë pa vullnetin e tij”, u shpreh Memeti. (koha.mk)