Do isha i lumtur nëse edhe këtë vit do jem i pari

Bujar KURTAJ

Shkup, 5 prill – Me dy golat ndaj Makedonija Gj.P., ku skuadra e Shkëndijës arriti fitore të thellë me 5:1, Besart Ibraimi kryeson në listën e golashënuesve në Ligën e parë futbollistike të Maqedonisë. Sulmuesi kërçovar pas 24 xhirove të zhvilluara aktualisht ka shënuar 15 gola, dy më shumë se futbollisti i Sileksit Nedelkoviq, dhe katër se shoku i skuadrës Ferhan Hasani dhe pesë më shumë se braziliani Lukas nga Pelisteri. Me këtë Ibraimi është në rrugë të mirë që edhe këtë sezon të përsëris suksesin e vitit të kaluar, kur fitoi çmimin e golashënuesit më të mirë të LPFM-së. Mirëpo, Besarti thotë se personalisht nuk preokupohet se a do të jetë ai në fund të sezonit golashënuesi më i mirë i Ligës apo jo, pasi sipas tij golat janë detyrë e tij duke marr parasysh se luan pikërisht në atë pozitë.

“E kam thënë gjithmonë dhe e përsëris se personalisht nuk preokupohem me gjëra të tilla. Unë jap gjithçka nga vetja në shërbim të ekipit dhe normal që për ne sulmuesit golat janë detyrë. Nuk them se nuk dua, sigurisht se do të punoj për të shënuar sa më shumë, natyrisht se do isha i lumtur nëse edhe këtë vit do jem i pari, por më me rëndësi është skuadra të arrijë objektivat. Nëse kjo bëhet me ndihmën e golave të mi do të ishte edhe më e bukur”, shprehet për gazetën KOHA, Ibraimi.

Në pyetjen se a mendon se konkurrenca është e fortë për të arritur këtë objektiv, Ibraimi vlerëson se në kampionat shumë sulmues mund të arrijnë një numër të konsiderueshëm të golave, ndërsa thotë se edhe shoku i tij Ferhan Hasani, është në konkurrencë edhe pse luan si mesfushor i krahut. “Nuk e kam menduar fare këtë, pasi si që thash më lartë nuk ngarkoj veten me këtë imperativ. E tani normal se në kampionat ka shumë sulmues të mirë dhe secili mund të arrijë një numër të konsiderueshëm të golave. Për të qenë i sinqertë mendoj se në Shkëndijë ka shumë lojtarë cilësorë dhe Hasani është futbollist që shënon shpesh, pa marrë parasysh se nuk është sulmues klasik dhe luan si mesfushorë apo në krahë. Ne do të vazhdojmë të punojmë për të ndihmuar ekipin, ndërsa në fund do të shohim se si do të rezultojnë gjërat në këtë drejtim”, përfundoi Ibraimi.