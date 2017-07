Dimitrov për vizitë në Shqipëri

Ministri i Punëve të Jashtme i Republikës së Maqedonisë, Nikolla Dimitrov, me ftesë të kolegut të tij Ditmir Bushati, sot do të qëndrojë për vizitë pune në Republikën e Shqipërisë. Në suaza të vizitës, krahas me nikoqirin, është paraparë Dimitrov të realizojë takime edhe me kryetarin e Qeverisë së Republikës së Shqipërisë, Edi Rama dhe me presidentin e Republikës së Shqipërisë, Ilir Meta. Ministria e Punëve të Jashtme kumtoi se pas takimit me shefin e diplomacisë së Republikës së Shqipërisë, është paraparë pres konferencë e përbashkët të dy ministrave.