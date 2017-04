Dibra falënderon TIKA-n

Dibër, 7 prill – Koordinatori i Agjensionit për Zhvillim Ndërkombëtar i Turqisë për Maqedoninë, Teoman Tirjaki, vizitoi Dibrën dhe pati takim më kryetarin Ruzhdi Lata. Në takim kryetari Lata shprehu falënderime për projektet që Agjensioni turk ka realizuar në Komunën e Dibrës. Lata theksoi se projektet që ka përkrahur TIKA, kanë një domethënie të madhe për Dibrën dhe dibranët. Në këtë takim, në të cilin kryetari i Dibrës i dhuroi koordinatorit Tirjaka një album me projektet e TIKA-s që i ka realizuar në Dibër dhe një grafikë të fotos së gjimnazit të punuar në ar, u theksua se TIKA ka realizuar projekte me vlera të mëdha, siç është objekti i shkollës së mesme komunale. Sipas Latës, Tika në Dibër do të vazhdojë të përkrah projekte të tjera, siç janë sanimi i hamamit të vjetër të qytetit dhe renovimi i xhamisë mbretërore në Dibër- Xhamia e Inqarit.

Të theksojmë se vetëm për ndërtimin e objektit të ri të gjimnazit, TIKA ka investuar afro tre milionë euro. Koordinatori i TIKA-s për Maqedoni, Teoman Tirjaki ka vizituar edhe Komunën Qendër Zhupë, ku u takua me kryetarin Arian Ibraim. Edhe në këtë takim njeriu i parë i kësaj komune, Ibraim, i shfaqi falënderimet e tij për projektet e shumta që TIKA ka realizuar në Qendër Zhupë . Në këtë komunë Agjensioni turk ka realizuar projektet, siç janë ndërtimi i shtëpisë Muze e prindërve të Kemal Mustafa Ataturk në fshatin Koxhaxhik, ujësjellësin Luçishtë – Qendër Zhupë si dhe projekte të tjera të shumta. Por, TIKA ka paralajmëruar edhe projekte të tjera në këtë komunë.

