Dhëndri qëllon me AK-47 fotografin në dasmën e tij (VIDEO)

Ky është një moment mjaft tronditës kur një dhëndër ka qëlluar fotografin në dasmën e tij. Filmimi tregon se si një burrë i cili mbante një AK47 me një dorë ishte i ulur në një karrige dhe ishte i rrethuar me njerëz, përpara se të lëshonte një breshëri plumbash në ajër në qytetin Bteghrin të Libanit. Por dhëndëri nënvlerësoj fuqinë e armës dhe shpejt fillon që automatiku t’i merr anën dhe pastaj të fillojë të gjuajë në drejtim të pranishmëve. Në këtë moment një plumb godet një fotograf dhe e lëndon atë. Më pas ai është dërguar në spital dhe në ditët në vijim ai do t’i nënshtrohet një operacioni.