Derivatet shtrenjtohen për një denar për litër

Benzinat dhe dizeli prej sonte në mesnatë shtrenjtohen për një denar për litër, vendosi sot Komisioni Rregullator për Energjetikë (KRRE). Me vendimin bëhet rritje e çmimeve rafinerike dhe me pakicë të derivateve të naftës në mesatare për 3,58, gjegjësisht 2,28 për qind.

Çmimi i ri me pakicë i EUROSUPER BS-95 do të jetë 62 denarë për litër, EUROSUPER BS-98 do të shitet për 63,5, ndërsa EURODIZEL (D-E V) për 48 denarë për litër. Me vendimin e KRRE-së për 1,5 denarë për litër rritet çmimi me pakicë i Vajit esktra i lehtë për amvisëri (EL-1) dhe do të jetë 37 denarë, ndërsa i mazutit M-1 XC shtrenjton për 0,516 denarë për kilogram dhe do të kushtojë 24,197 denarë.

Si arsye për rritjen e çmimeve me pakicë të derivateve të naftës nga KRRE i theksojnë për 6,89 për qind çmimi më i lartë mesatar i naftës së papërpunuar në tregun botëror në 14 ditët e kaluara dhe për 1,97 për qind kursi më i ulët i dollarit në krahasim me denarin.