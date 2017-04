Borussia Dortmund ka dënuar me 100 mijë euro sulmuesin e vet, Pierre Emerick Aubameyang. Sulmuesit Pierre Emerick Aubameyang i ka kushtuar shtrenjtë festimi i golit me maskë ndaj Hamburgut. Kjo pasi ai është dënuar nga skuadra e tij me 100 mijë euro dhe ky veprim vlerësohet si i pa tolerueshëm. “Aubameyang nuk i ka kuptuar pasojat e këtij akti. Kjo është diçka e pa tolerueshëm dhe ne e kemi diskutuar seriozisht”, ka thënë Drejtori Sportiv i Dortmundit, Michael Zorc.