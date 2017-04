Danezët paguhen më së miri në Evropë

Vlera më e lartë për një orë punë vitin e kaluar ishte në Danimarkë. Ajo arriti në 42 euro, ndërsa Belgjika me 39.2 euro. Fuqia punëtore më e shtrenjtë vitin e kaluar në Bashkimin Evropian ka qenë në Danimarkë dhe Belgjikë, dhe më e lira në Bullgari dhe Rumani, sipas të dhënave nga Zyra Evropiane e statistikave – EUROSTAT. Çmimi mesatar i një ore pune në BE arriti në 25.4 euro deri 29.8 euro në eurozonë, sipas raportit të EUROSTAT. Megjithatë, kostoja e punës është treguar shumë e pabarabartë në mesin e anëtarëve të BE-së, thotë EUROSTAT. Vlera më e lartë për një orë punë vitin e kaluar ishte në Danimarkë. Ajo arriti në 42 euro, ndërsa Belgjika me 39.2 euro, 38 euro në Suedi, Luksemburg me 36,6 euro dhe Francës me 35.6 euro. Më së paku ishte paguar në Bullgari me 4.4 euro në orë, e ndjekur nga Rumania me 5.5 euro, 7.3 euro në Lituani, Hungari dhe Poloni nga 8.3 euro dhe 8.6 euro.