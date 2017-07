Dalin fotot e para të Granit Xhakës si dhëndër

Granit Xhaka, siç na e tregon përmes këtyre fototve, i ka dhënë fund beqarisë. Ai ka vendosur kurorë me bukuroshen Leonita Lekaj. Mesfushori shqiptar i kombëtares së Zvicrës ka hedhur në faqen e tij në Facebook tri foto, ku vetë është dhëndër dhe shoqja e jetës me vello të bardhë, nuse. Mësohet se çifti ka qenë ditë më parë me pushime në Majami, kohë ku Graniti i ka propozuar Leonitës për martesë. Fotot me nusen e tij janë bërë në një vilë luksoze në periferi të Prishtinës.