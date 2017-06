Dali do të zhvarroset

Një gjykatës në Madrid ka urdhëruar zhvarrimin e trupit të artistit spanjoll Salvador Dalí për të marrë mostra për një padi atërore, raporton mediat lokale. Një grua spanjolle me emrin Pilar Abel, thotë se piktori gjenial Dali, është babai i saj. Ajo thotë se ai kishte një lidhje me një shërbëtore në vitin 1955, transmeton Klan Kosova. Në urdhërimin e zhvarrimit, gjyqtari tha se nuk kishte objekte personale të artistit që do të përdoreshin në testin e atësisë. Piktori surealist Salvador Dali vdiq më 1989, ishte një njeri që në përgjithësi pati shëndet të mirë, por që ishte gjithë kohës i fiksuar prej sëmundjeve. Nevrotik, ekscentrik, kompleks, gjenial, Dali ishte një hipokondriak që në moshë të re, dhe disa prej biografëve të tij kanë shkruar se shkak ishin sëmundjet e shumta që kishte kaluar në fëmijëri. Disa prej veprave të tij, si “Ëndrra e shkaktuar nga fluturimi i një blete”, realizuar në 1944, arrijnë të përshkruajnë shumë mirë reagimin e pavetëdijshëm hipokondriak të piktorit, nga një thumbim banal i bletës.