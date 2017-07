Cristiano Ronaldo thirrje botës: Mos harroni fëmijët sirianë!

Lojtari i kombëtares së Portugalisë dhe njëherit edhe i Realit të Madridit, Cristiano Ronaldo, ka dërguar mesazh mbështetjeje për fëmijët që vuajnë pasojat e luftës në Siri. Ronaldo në rrjetet sociale publikoi një fotografi me etiketën e organizatës “Save the Children”, ku shkroi: “Për pesë vite ndoshta ka ndryshuar shumë, por për fëmijët refugjatë nuk ka ndryshuar asgjë. Prndaj mos i harroni”. Kjo nuk është hera e parë që ylli portugez apelon për mbështetje ndaj fëmijëve refugjatë. Ronaldo më parë u dërgoi ndihmë fëmijëve sirianë me ushqime, veshmbathje dhe mjete mjekësore.