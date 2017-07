Costa: Këtu, për të shkruar historinë

Juventusi ka zyrtarizuar blerjen e Douglas Costa nga Bayern Munich. Braziliani ka kaluar te bardhezinjtë për një shifër të përafërt me 47 milionë euro, mes huazimit, të drejtës së blerjes dhe bonuseve të ndryshëm: 6 milionë për huazimin deri në 30 qershor të 2018-ës, me të drejtën e blerjes që është fiksuar në 40 milionë euro, që do të mund të paguhen me dy këste, të cilëve do ti shtohet edhe 1 milion euro i lidhur me paraqitjet. Futbollisti do të mbajë të njëjtin numër që ka pasur te bavarezët: 11.

“Jam i nderuar që jam këtu dhe që jam pjesë e një klubi të madh. Falënderoj klubin për sforcimin e madh që ka bërë. Kam zgjedhur Juventus-in sepse kam dashur gjithmonë të luajë te një skuadër si kjo, është një klub që synon gjithmonë majën, pres me padurim të filloj stërvitjen me shokët e rinj. Pozicioni? Dua të jap shumë asiste për shokët e skuadrës siç kam bërë te Bayern, kemi fituar shumë dhe kam qenë mirë, por këtu mund të bëjë edhe më shumë. E njoh të gjithë historinë e Juventus-it dhe do të punojë për të qenë edhe unë pjesë e saj. Falënderoj tifozët dhe i siguroj se do të jap gjithçka për të fituar”, ka thënë braziliani.