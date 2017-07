Çfarë mund të ju tregojë gjuha për shëndetin?!

Sipas mjekësisë kineze, gjuha mund të identifikojë sëmundjet kardivaskulare dhe shqetësimet emocionale. Tashmë problemet shëndetësore mund t’i gjeni lehtë, duke lexuar gjuhën tuaj. Gjuha mund të ju identifikojë problemet me veshka dhe sëmundjet e zemrës. Më poshtë gjeni gjithçka që duhet të dini për leximin e gjuhës.

Pse duhet të shikoj gjuhën? Sipas mjekësisë së lashtë kineze, gjuha është e lidhur me meridianet e mëdha të energjisë dhe organet e brendshme. Kështu që ju mund ta lexoni atë, sikurse lexoni pëllëmbën e dorës.

Si ta bëj? Kur të zgjoheni, para se të lani dhëmbët shikoni gjuhën. Vini re nëse ajo ka ngjyrë trëndafili ( që do të thotë jeni të shëndoshë), shikoni nëse ka ndonjë shenjë, shikoni fotografinë e mëposhtme dhe gjeni se me cilën pjesë të trupit lidhet.

Cilat janë disa nga diagnozat e përbashkëta që jep gjuha? E shikoni një shtresë në formën U në pjesën e pasme? Kjo lidhet me toksinat në zorrën e trashë. Ngjan e zbehtë anash dhe nga pas? Këtu mund të shfaqet problemi me veshka. Ka ngjyrë shumë kuqërremtë? Kjo lidhet me problemet me zemër.

Gjuha ka të çara? Atëherë kjo lidhet direkt me shqetësimet emocionale. Por, sa shpesh duhet ta shikoni? Shikoni gjuhën në mëngjes para se të lani dhëmbët dhe më pas këshillohuni me një mjek të vërtetë.