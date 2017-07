Çështjet familjare para ofendimeve etnike

Laura PAPRANIKU

Shkup, 16 korrik – Gjuha e urrejtës ndëretnike, ofendimet e shumta që u bëhen shqiptarëve në tekstet shkollore të historisë, gjeografisë dhe lëndëve tjera, ashtu si edhe shtrembërimi i fakteve historike, nuk kanë mjaftuar asnjëherë deri tani që Ministria e Arsimit dhe Shkencës të largojë nga përdorimi ato libra. Me gjithë efektin negativ që kanë në shpërndarjen e urrejtjes ndëretnike, krijimin e stereotipave dhe paragjykimeve negative, MASH në çdo fillim vit ua zgjat jetën këtyre librave me arsyetime nga më të ndryshmet. Për pasojë librat skandaloz, të cilat i përshkruajnë shqiptarët si “ardhacakë”, “njerëz mali”, “lojal dhe bashkëpunëtorë me pushtuesit osman” apo “zaptues të pronave të maqedonasve” nuk është çudi që nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme të Maqedonisë t’i mësojnë si të tillë edhe në të ardhmen.