Çështje ditësh kur shqipja të vijë në Parlament

Shkup, 2 gusht – Ligji për përdorimin e gjuhëve të komuniteteve jo shumicë, apo i ashtuquajtur “ligji për shqipen”, mund të aprovohet si propozim-ligj shumë shpejtë në Qeveri, ndërsa mund të vijë për miratim në Parlament para datës 8 gusht, kur dhe deputetët do të fillojnë pushimet vjetore. Kështu për gazetën KOHA tha zëdhënës i Qeverisë së Maqedonisë, Mile Boshnjakovski, megjithëse se kur do të shkojë në Komisionin e Venedikut, ai tha se kjo do të dihet pasi të veprojë njëherë Qeveria. “Në mbledhjen e fundit u vendos që të punohet të drejtim të Agjencisë për përdorimin e gjuhëve dhe Inspektoratit për përdorimin e gjuhëve. Pasi të kompletohet propozim-ligji në lidhje me ato kompetenca, sipas informatave që kam, do të jetë në rend ditë në mbledhjen e radhës të Qeverisë pasi rreth kësaj çështje po punohet me dinamikë të theksuar në Qeveri nga ministritë përkatëse”, deklaroi Boshnjakovski. Në pyetjen tonë nëse ligji mund të vijë për miratim në Parlament para datës 8 gusht kur deputetët do të fillojnë pushimet, Boshnjakovski tha se “është më se e mundur… (më gjerësisht në numrin e nesërm të gazetës KOHA)