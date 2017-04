Cavani rinovon me PSG deri në vitin 2020

Sulmuesi i Paris Saint-Germain, Edinson Cavani, ka rinovuar deri në vitin 2020 kontratën e tij me kampionët e Francës, duke e zgjatur atë edhe për një vit tjetër, pasi marrëveshja aktuale mbyllej në qershor 2019. Cavani do të ketë të njëjtën pagë që merrte Zlatan Ibrahimovic, të cilin uruguaiani tregoi se mund ta zëvendësojë denjësisht, duke shënuar 31 gola në këtë edicion të Ligue 1. Ai ka shënuar 125 gola në 191 ndeshje zyrarte me PSG, që e bleu nga Napoli për 65 milionë euro në vitin 2013.

Pas disa dy sezoneve ku Cavani luajti rregullisht dhe fitoi gjithçka të mundshme në Francë, ai kaloi te pozicioni i preferuar i qendërsulmuesit, hapësirë që më parë i takonte Ibrës. Krahas 31 golave në 31 ndeshje të Ligue 1 ku është golashënuesi më i mirë, ai ka shënuar dy gola në Champions League dhe tre në Kupën e Francës, dy në Superkupë dhe 6 për uruguajin, për një total prej 44 golash në 43 ndeshje zyrtare. Kjo i bindi “sheikët” e PSG ta paguajnë me 10 milionë euro në sezon deri në qershor 2020, sipas “L”Equipe”. Sot u bë zyrtarizimi i marrëveshjes me firmën mbi kontratë.