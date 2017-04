Bretkosa më e madhe në botë (FOTO)

Kjo bretkosë duket përtej normales. Nëse do ta ndeshnim një të tillë në rrugë, do të trembeshim. Gjithsesi ende nuk ka të dhëna nëse kjo bretkosë është e rrezikshme apo jo. E njohur gjerësisht me emrin bretkosa Goliath, ajo është afërsisht rreth 40 centimetra e gjatë dhe mund të arrij një peshë prej më shumë se 5 kilogram. Bretkosa Goliath është pa frikë ekzemplari më i madh i species së saj në botë. Tashmë është në listën e specieve të cilat mbrohen me ligj. Ky amfib mund të gjendet në Kamerun dhe Guinen Ekuadoriale.