Billericay Town, skuadra amatore që shpenzon sa Manchester City

Billericay Town është Manchester City i kampionatit amator anglez (Non-League). Skuadra e qytezës së Essex, që ka rreth 28 mijë banorë, vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes për merkaton e çmendur që po zhvillon në pritje të sezonit të ri.

“Blutë”, që luajnë në Isthmian League, kategoria e shtatë e futbollit anglez, janë ata që shpenzojnë më shumë në futbollin e niveleve të ulëta të Europës. Siç ka bërë të ditur “RivistaUndici.com”, te kjo skuadër janë transferuar lojtarë me një të kaluar të rëndësishme në Premier League, si ish-lojtari i Fulham Paul Konchesky, ish-lojtari i Tottenham Jamie O’Hara dhe ish-lojtari i Liverpool Jermaine Penant. Po kush qëndron mbrapa këtij ekipi? Glenn Tampin, milioner që e ka ndërtuar pasurinë e tij në fushën e çelikut. Për më tepër, ai është edhe trajneri i skuadrës, të cilën e ka blerë tetë muaj më parë, me premtimin për ta ngjitur në League Two në harkun e pesë viteve. Rrogat arrijnë deri në 30 mijë sterlina në javë, kur mesatarja është vetëm 100 sterlina. gjithashtu, Tamplin ka krijuar edhe një skuadër femrash.

Por nuk mbaron me kaq, sepse Tamplin ka shpenzuar dy milionë sterlina për të përmirësuar “New Lodge”, stadiumin e skuadrës, që do të marrë emrin “Agp Arena”, siç quhet edhe kompania e Tamplin, i cili ka arritur të dalë nga një periudhë depresioni, gjatë së cilës ka menduar edhe të vetëvritet: “Nuk kam menduar kurrë për problemet e mia, për faktin se babai im nuk ishte babai im i vërtetë, kur jam lënë nga guraja e parë që kam dashur. E vetmja gjë që kishte rëndësi për mua ishin paratë. Për dhjetë vite ia kam dedikuar jetën time punës, 18 orë në ditë, shtatë ditë të javës”. Tani, për t’u rehabilituar, Tamplin ka zgjedhur Billericay Town, përveç bamirësisë: kohët e fundit ka shpenzuar 45 mijë sterlina për të mbuluar shpenzimet e një operacioni, të cilit i është nënshtruar një fëmijë me aftësi të kufizuara.