Belgjika liron gabimisht “Godfatherin” shqiptar, bosin e drogës dhe prostitucionit

Shantazh, drogë dhe prostitucion janë akuzat ndaj një 35-vjeçari shqiptar i cili është dënuar me 9 vite burg nga një gjykatë në Belgjikë. Safet Rustemi u dënua nga gjykata e apelit në 25 janar të këtij viti dhe rezulton se u lirua rreth 6 muaj pas këtij vendimi. Kështu shkruan portali belg “dhnet.be”, e cila sqaron se shqiptari Safet Rustemi u deportua në Shqipëri për shkak të një gabimi teknik të gjykatës belge. Sipas këtij portali, gabimi qëndron në faktin se Apeli e dënoi me 9 vite burg, por nuk urdhëroi arrestimin e tij, por deportimin në Shqipëri dhe të gjitha shpenzimet e udhëtimit u paguan nga Belgjika. Ai është dënuar për tentativë vrasje, tentativë grabitje, shfrytëzim prostitucioni dhe organizatë kriminale, por tashmë ndodhet i lirë në vendin tonë. Dëbimi i Safet Rustemit nga Belgjika dhe jo arrestimi i tij është konfirmuar për gazetën belge “dhnet.be”edhe nga avokatët mbrojtës Sven Mary dhe Romain Delcoigne. Pas depërtimit në Shqipëri të 35-vjeçarit, Gjykata belge e Apelit zbuloi gabimin teknik që kishte ndodhur në vendim dhe deklaroi se do ta korrigjonte, çka do të thotë se në një rast të tillë Safet Rustemi do të shpallet në kërkim ndërkombëtar. Por, korrigjimi i gabimit të gjykatës belge ende nuk është bërë, thotë avokati mbrojtës Romain Delcoigne. “Klienti ynë nuk është i arratisur”, tha avokati Delcoigne për mediat belge. Ndërkohë, Zyra për Emigrantët në Belgjikë thotë se Safet Rustemi ishte banor i paligjshëm. Vendimi i gjykatës që dha dënimin me 9 vite për Rustemin, por nuk urdhëroi arrestimin e tij, ka bërë që shqiptari i konsideruar si “baron droge” në Bruksel të jetë i lirë. Media “dhnet.be” shkruan gjithashtu se Safet Rustemi ndodhet në fshatin Dobraç të Shkodrës duke shijuar lirinë. Më 1 maj të vitit 2015, kryetari i Bashkisë së Brukselit Yvan Mayer përgëzoi aksionin e policisë që çoi në arrestimin e 35-vjeçarit dhe çmontimin e organizatës së tij kriminale, duke e cilësuar Safet Rustemin si “Godfather-in” e ri.