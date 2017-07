BE do të shqyrtojë kufizimin e qetësuesve sintetikë

BE do të shqyrtojë kufizimin e qetësuesve sintetikë

Qetësuesit e fuqishëm sintetikë mund t’i nënshtrohen kufizimeve të reja evropiane, sugjeroi të mërkurën Komisioni Evropian. “Komisioni Evropian ka propozuar që substanca e re psikoaktive furanylfentanyl t’i nënshtrohet masave kontrolluese në të gjithë Bashkimin Evropian”, thuhet në një deklaratë. Furanylfentanyl është analog i fentanilit i cili përshkruhet nga Instituti Kombëtar Amerikan për Abuzimin e Barnave si një analgjezik i fortë opioid sintetik, i ngjashëm me morfinën, por 50 deri në 100 herë më i fuqishëm. Ai përdoret për të trajtuar pacientët me dhimbje të forta ose post-kirurgjikale, por është gjithashtu i hapur ndaj abuzimit. Komisioni Evropian tha se furanylfentanyl ishte gjetur në 16 shtete anëtare dhe kishte shkaktuar 23 vdekje. Opioidët e tillë dolën në dukje pas vdekjes së muzikantit të famshëm amerikan Prince në vitin 2016, i cili, sipas rezultateve të autopsisë, humbi jetën nga një mbidozë aksidentale e fentanilit. Lidhur me çështjen, Komisioneri për Çështjet e Brendshme të BE-së, Dimitris Avramopoulos, është shprehur: “Rritja e disponueshmërisë së substancave të reja psikoaktive mbetet një sfidë e konsiderueshme e shëndetit publik në Evropë. Është kërcënim me zhvillim të shpejtë dhe jashtëzakonisht i rrezikshëm që mund të shkaktojë dëm serioz dhe madje edhe vdekje”. Avramopulos ka thënë se kundërpërgjigjet ndaj medikamentit duhet të jenë “po aq të shpejta dhe efektive”.