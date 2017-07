BDI dhe ASH fshehin marrëveshjen për drejtoritë

Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Alenca për Shqiptarët kanë arritur përfundimisht marrëveshje për ndarjen e kulaçit për eshalonin e tretë. Gazeta KOHA merr vesh se marrëveshja është finalizuar të hënën, kurse ndarja e pozicioneve është bërë në raportin 60 me 40 në drejtori dhe institucione tjera shtetërore. Kjo marrëveshje po mbahet fshehtë për opinion dhe ende nuk dihet se për cilat dikastere të eshalonit të tretë bëhet fjalë konkretisht. “Ka pasur dhe ka bisedime intensive këto ditë, ndërsa dihen edhe kërkesat e ASH, por nuk mund të them ende se kemi arritur marrëveshje”, tha për gazetën KOHA njëri nga zyrtarët e lartë të LR-PDSH-së, në kushte anonimiteti. Ai nuk pranoi të japë asnjë informatë se cilat institucione do t’i udhëheqin, por thotë vetëm se ASH ka kuadro mjaftueshëm të përgatitur që i plotësojnë kushtet sipas kritereve ligjore. (më gjerësisht në numrin e nesërm të gazetës KOHA)