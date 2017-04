Barzagli nuk e mendon pensionimin

Mbrojtësi i Juventusit, Andrea Barzagli, thotë se nuk është duke e menduar pensionimin pasi ndjehet mirë në fushë. Barzagli ka mbetur prapa dyshes Giorgio Chiellini dhe Leonardo Bonucci, prej se kur Allegri ka vendosur të luajë 4-2-3-1.

“Do të luaj edhe gjatë për sa ndjehem mirë. Pas kësaj, kur dikush o të vendos të largoj do të them tani është mjaftë. Buffon, për shembull, më thotë gjithmonë që nuk duhet të ndalem. Do të futemi në ndeshje ndaj Monacos të përgatitur. Jemi duke garuar në tri gara dhe kemi një skuadër të madhe dhe do ta shohin se si do të shko”. Do të japim gjithçka që t’i fitojmë të gjitha”, deklaroi Barzagli që tani është 35 vjeç.