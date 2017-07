Autogoli më i bukur i të gjitha kohërave (VIDEO)

Harrojini të gjithë autogolat që keni parë. Autogoli i sotëm i mesfushorit të Interit në fitoren me Chelsean është etiketuar në rrjetet sociale si më i bukuri i të gjitha kohërave. Topi i goditur nga më shumë se 35 metra shtangu portierin zikaltër duke shkuar në cepin e majtë të portës. Shumë prej autogolave përmbajnë veprime komike në mbrojtjes, ndërsa i Geoffrey Kondogbias do të ishte një supergol, nëse në portë do të ishte portieri i Chelseat dhe jo i Interit.