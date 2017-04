Asma, “First Lady” e ferrit

Edhe më elegante e magjepsëse se sa Rania e Jordanisë, kur në vitin 2000, 25-vjeçarja Asma Assad mbërriti në Damask, për t’u martuar me Bashar Assadin, ngjalli shpresa të mëdha. “Ky çift i ri, do të sjellë lirinë në Siri”, komentonin optimistët. Pas tridhjetë vitesh diktaturë të hekurt të Hafez Assadit, babai i Basharit, dukej se kish ardhur koha e shkrirjes. Bashari nuk ishte i destinuar për politikë, kishte shkuar të studionte në Londër, ku ish bërë okulist. Dhe atje ishte dashuruar me vajzën bukuroshe të një kardiologu sirian, dhe një funksionareje të ambasadës së Damaskut në Angli. Asma është më shumë angleze se sa siriane: e lindur dhe e rritur në Londër, ka studiuar frëngjisht dhe spanjisht në universitet.

LUFTA CIVILE, KTHESA E PASHPJEGUESHME

Për 11 vjet, nuk ndodhi pothuaj asgjë. Regjimi sirian nuk u demokratizua. Megjithatë, çifti presidencial, edhe për shkak të rinisë dhe klasit të saj, kur udhëtonte jashtë vendit, shkaktonte admirim. Dhe Siria mbetej jashtë turbulencave të Irakut. Por, në vitin 2011, edhe në Damask shpërtheu pranvera arabe, ashtu si në Tunizi, Libi dhe Egjipt. Të rinjtë zbritën në sheshe, duke kërkuar reforma. Në një moment të parë, Assadi reagoi duke liberalizuar Internetin. Por më pas, policia shtypi me gjak manifestimet. Dhe nisi lufta civile, që vazhdon edhe sot e kësaj dite. Mendohej se bashkëshortja perëndimore e Assadit do të kish ushtruar ndikim moderues mbi bashkëshortin. Por, asgjë. Okulisti xhentil u transformua në një udhëheqës mizor, ashtu si i ati. Dhe prapa tij, e këndshmja Asma, pa asnjë lloj hezitimi.

NGA LULE E SHKRETËTIRËS, NË ZONJË E PARË E FERRIT

Revista amerikane Vogue, që në vitin 2010 e kish quajtur Asman “Lule e shkretëtirës”, e hoqi artikullin nga faqja e saj. Në këta gjashtë vite masakra, Asma iu dha propagandës së regjimit, duke u fotografuar në krah të të shoqit dhe duke vizituar viktima të luftës. Por asnjë deklaratë, as edhe pas akuzave të para kundër Assadit, se kishte përdorur armë kimike në 2013. Rusia, aleate e Sirisë prej gjysmë shekulli, mbshtet regjimin e Assadit. Dhe ajo, në të vetmen intervistë të dhënë një televizioni rus tetorin e vitit që kaloi, ka thënë se mbështet bashkëshortin, kundër terroristëve të ISIS. Të cilët, megjithatë, nuk janë të vetmit armiq të qeverisë së Damaskut. Opozita tjetër, ajo që nuk është e lidhur me Kalifatin, është bombarduar sërish me armë kimike në 4 prill. Dhjetëra fëmijët e vrarë provokuan hakmarrjen e presidentit amerikan, Donald Trump, i cili lëshoi 59 raketa Tomahouk kundër bazës, prej ku u nisën avionët vrasës të Assadit. Në këta vite, jeta për Asman dhe tre fëmijët e saj vazhdon (pothuaj) si më parë. Për shkaqe sigurie, familja nuk jeton në pallatin presidencial, por në një vilë në Damask. Edhe ajo është goditur nga sanksionet e BE-së, dhe nuk mund të shkojë në Paris të bëjë shopping. Si kompensim, blen veshje në internet, bizhuteri dhe mobilje luksi, përmes bashkëpunëtorëve të saj.

E-MAILET E REZERVUAR: 3 MIJË EURO PËR NJË PALË KËPUCË

Ndërkohë janë botuar disa emaile sekrete të saj. Në një prej porosive, blerja e një palë këpucëve me taka 16 centimetra, 3 mijë Euro. Në një tjetër i përgjigjet mikeshës së saj, bijës së emirit të Katarit, e cila e fton të largohet nga Siria, përpara se i shoqi të pësojë fundin e Gedafit apo Mubarakut. Por ajo e refuzon mikpritjen. E di që, sa kohë që rusët e mbështesin, Assadi është i sigurt. Dhe mund të mbahet fort prapa mbrojtësit të laicitetit, kundër ISIS-it. (Star)